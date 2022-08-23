Мир должен предоставлять Украине больше вооружения и усилить санкции против РФ, - президент Латвии Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что победа Украины важна для будущего всей Европы и мира, и выступает за увеличение помощи Украине, в первую очередь военной, и за усиление международного давления на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Левитс сказал на втором саммите "Крымской платформы".

"Это жестокая война, в которой Россия не может выиграть. Она должна завершиться победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности. Мы стоим рядом с Украиной. Латвия оказывает всю помощь, которую только возможно. Но нам нужно делать больше - в военном, экономическом и гуманитарном смыслах", - сказал Левитс.

Он также отметил, что при текущей ситуации особенно важна военная помощь, и выразил согласие со словами генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите "Крымской платформы", что Украине нужно предоставлять "больше вооружения, больше боеприпасов и быстрее".

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Лидер Латвии подчеркнул, что одновременно мировому сообществу следует усиливать международное давление на Россию. Для этого нужно сотрудничать с международными партнерами по всему миру. "Санкции должны быть усилены. Путешествия россиян за границами территории России должны быть ограничены. Те, кто поддержит агрессию, не должны иметь возможности отправляться в страны Европы", - отметил латвийский президент.

Он особо отметил, что любые попытки России насильно интегрировать часть украинской территории не могут быть восприняты, поскольку мир уважает суверенитет Украины в пределах международно-признанных границ.

По словам Левитса, во время войны против Украины мир увидел, как Россия использует свой традиционный механизм оккупации. "Сначала закрытие легитимных учреждений и организаций. Затем фиктивный референдум. Далее – массовые репрессии, депортация, ввоз населения из России. И дальнейшая русификация, поддержанная пропагандой. Для Латвии в этом нет ничего нового. Ведь опыт советской оккупации оставался для нас таким ужасом долгие годы", – сказал Левитс, напомнив, что непризнание оккупации балтийских стран стало залогом возобновления их независимости.

При этом, по его убеждению, Крым, оккупацию которого мир также не признает, скоро будет освобожден.

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В завершение своей речи латвийский президент подчеркнул, что победа Украины в этой войне необходима не только для ее будущего, но и "для будущего Европы, международного права и мирного мироустройства это будет победа свободы и демократии".

Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".

Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

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В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.