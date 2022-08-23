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Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский

18 03195
зеленський,залужний
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужным. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".

На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.

"Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", - сказал президент.

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Топ комментарии

  • saper
    Залужному респект, невідомо що зараз відбувалося б в країні, якщо б не він
  • SANDY
    переведися краще сам, Зелупо, разом з дЄрьмаком і Татаровим
  • Старый зольдат
    От жеж тупой клоун.
    Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
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