Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужным. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".
На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.
"Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", - сказал президент.