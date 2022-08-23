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Зеленский верит в результат относительно очередного обмена пленными: "Занимаются этим разные люди, разные службы"

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Президент Украины Владимир Зеленский верит, что обмен пленниками состоится.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Верю, что будет результат по обмену. Было уже возвращено 144 человека, но это одна часть - официальная. Было и такое, что люди возвращались и неофициально. Скажу вам честно: занимаются этим разные люди, разные службы, включая СБУ. Этого мало. И мы помним, сколько было на Азовстали. Мы занимаемся этим направлением. Это очень сложно", – сказал Президент.

Читайте: Украина предлагает России обмен гражданскими для возвращения своих граждан, - Лубинец

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr #490180
    російський реваншизм👇

    https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSTbQFLPV1i0Irx-r-y2lR0_-upHvSrZz7rtneVKqgkCNwtiw38OwsNw4wPkyLHzUsN1fr9wTrDlz-FeaaZxhrsHJ9LvBVv8IEk0R_GSLbtmhDpQjbvnvTOLg6lhXuV08rQC9_ibFSR0zkByXJksJ1&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

    https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·

    До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

    Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

    Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

    Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.

    По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.

    Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.

    Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

    І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

    Ще раз:

    вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

    Це - відвертий проросійський реваншизм.

    На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
  • wislen Lem
    Якщо Президент у віру вдарився. То про що вже надіятись.
  • Марина Кравець
    і квартальні серіали цілодобово по всім каналам?
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