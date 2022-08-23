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Украина не попадет в ловушку Минска-3 или Минска-5. Мы в эти игры играть не будем, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в ловушку Минска-3 или Минска-5 Украина больше не попадет.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, завершится ли война до зимы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главный мой посыл прост. Мы понимали намеки и сигналы, что надо перейти к вопросу завершения (войны. – Ред.) и начать говорить с РФ. Но <...> к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что Минска -3, Минска-5 или Минска-7 не будет. Мы в эти игры играть не будем, потому что это ловушка", - сказал Зеленский.

Украина и так потеряла часть своих территорий, объяснил он.

Президент заявил, что стабилизировать ситуацию, где находятся сейчас украинские войска, чтобы как-то успокоить РФ, - этим Украина заниматься не будет.

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"Поэтому к зиме <…> мы хотим многое", - подытожил он.

Президент подчеркнул, что пока и речи не может быть о переговорах с РФ, пока страна-агрессор сопровождает свои действия кровавыми убийствами и насилием.

"Во-первых, "после войны" не наступило. Это мы должны все понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи не может быть. В-третьих, нарративы, которые Россия пускает , … что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно", - сказал Зеленский.

По мнению Президента, Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или отступлениями, сопровождая все это кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме "таких". Все, что россияне сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге не думают и никогда не думали, добавил Зеленский.

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"Они приняли решение оккупировать нашу страну. Как в 14-м году: они приняли решение, а мир хорошо им по роже не дал, ну не дал. И они пошли дальше, и дальше, и дальше, а мы им по роже даем" , – отметил он.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец #502756
    Зеля, який же ти геніальний дипломат і полководець!
    Моли Бога, що тобі у спадок дісталась боєздатна армія!
    Якби ти воював шістьма тисячами боєздатних, які залишились після легітимного у 2014, я би подивився, де б ви з єрмаком були через 72 години після вторгнення...
  • Right Right #460828
    Україна потрапила в пастку оманських договорняків по якому агент Буратіно та агент Козирь здали південь України та дали оточити Маріуполь
  • Татьяна Москаленко #526378
    Да,Зеля" гигант мысли" ,"отец украинской демократии",что не речь,то шедевр изощреной лжи.
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