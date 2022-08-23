Простая школьная формула, как быстро закончить войну, – дать оружие Украине, - Зеленский

Чтобы последствия войны не были ощутимы во всем мире, следует Украине дать оружие и завершить эту войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя позиция неизменна: если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого, стоимость высокая для всего мира… Я считаю, что более короткая война дешевле. И если все прагматичны, то дешевле (будет) закончить раньше. Закончить раньше – это дать оружие нам. Такая простая школьная формула", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что для кого-то в Европе эта война уже ощущается экономически. Третьи государства еще не ощущают, но блокирование Черноморского побережья уже говорит о том, что будет голод, и они это почувствуют.

"Кто-то в Азии еще не почувствовал, это будет несколько позже, к сожалению. И самая дорогая цена будет для России, и это стопроцентно, потому что эта цена будет исторической для них", - подчеркнул глава государства.

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