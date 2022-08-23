Крым станет частью европейского транспортного и туристического пространства, - концепция восстановления после деоккупации
Презентация прошла во время второго саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На данном этапе мы представляем базовую концепцию, которая еще будет совершенствоваться и будет подробнее прорабатываться, однако стратегические направления не отмечают глобальные изменения, а только будут конкретизированы и наполнены большим количеством проектов... Наша цель - превратить Крым в цветущий сад", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что первым пунктом стратегии развития Крыма является его открытость для мира как нового европейского курорта с новой инфраструктурой.
"Крым станет частью европейского транспортного пространства, Крым будет интегрирован в европейскую сеть дорог TNT, это означает развитие новых транспортных путей, ... интеграцию крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба", - сказал Шмыгаль.
Вторым пунктом обновления будет развитие туристического потенциала Крыма как возможности стать одним из лучших курортов в Европе.
"Мы представляем новый бренд "Крым 365", предусматривающий создание инфраструктуры отдыха круглогодично. Планируется строительство гостиниц полного цикла в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка, восстановление культовых фестивалей, создание инфраструктуры для проведения бизнес-форумов, конференций, строительство крупнейшей на юге Украины концертной площадки", - заметил глава правительства.
Третий важный пункт развития украинского Крыма – это энергетическая составляющая, состоится полноценная интеграция энергосистемы Крыма в украинскую энергосеть, а это теперь означает и интеграцию в европейскую систему ENTSO-E, отметил Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Крыму планируют развитие возобновляемых источников энергии и потенциала нефтегазового сектора, потому что снятие военной угрозы со стороны Российской Федерации разблокирует доступ к более чем двум триллионам метров кубических природного газа на черноморском шельфе Украины.
Шмыгаль также отметил, что в Крыму будут развивать сельское хозяйство, в частности винодельческие отрасли. Также развитие Крыма будет происходить со внедрением современных экологических и климатических стандартов для предприятий полуострова, возвращением природоохранного статуса важным экосистемам Крыма, восстановлением плодородия почв и решением проблемы с водопользованием на полуострове, ликвидацией последствий милитаризации полуострова.
Глава правительства подчеркнул, что полуостров будет развиваться как часть единого экономического пространства Украины в рамках плана восстановления Украины.
Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".
Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.
"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.
В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.