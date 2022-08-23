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Зеленский о заявлениях РФ о якобы причастности Украины к подрыву Дугиной: Это - не наша ответственность

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украину не интересует дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина, и ее якобы убийство "не является нашей ответственностью".

Об этом он отметил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины", - ответил он на вопрос об обвинениях России якобы в причастности Украины к убийству Дугиной.

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Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

Топ комментарии

  • Bab ola
  • Urs
    пришлось срочно по мпргам искать кого-то похожего
  • Serhii Zhuhan
    головнокомандувач якоюсь курвою переймається....
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