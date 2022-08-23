Оценка работы правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона, – Зеленский

Оценка работы Кабинета Министров будет зависеть от решения вопросов заработной платы в армии и прохождения предстоящего отопительного сезона.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оценка правительства очень простая. У них есть задача: накормить военных и дать им высокие заработные платы – раз, отопительный сезон – два, при том, что нам все подорвали – бензин и уголь, газ. Все это должно быть у людей – три. При всех рисках цена на них не может вырасти в разы и объяснять все это войной – так не пойдет, потому что будет людям очень сложно – четыре, заработные платы нашим учителям, медикам и пенсии – пять", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".

Ключевыми из указанных позиций, по словам президента, являются вопросы заработной платы в армии и предстоящий отопительный период.

"Скажу вам откровенно: эти две вещи нужно пройти, потому что видим, откуда идет наступление. Наступление идет на поле боя, потому люди должны защищать и быть мотивированными, и наступление энергетическое", - сказал Зеленский.

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При этом президент подчеркнул, что оценку работе правительства давать пока рано.

"Если в какой-то момент я буду чувствовать, что у нас что-то по этим направлениям не работает, тогда нужно будет делать выводы. Пока что я не вижу, на чем", - заявил глава государства.