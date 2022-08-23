Новости

Украинское продовольствие начали экспортировать поездами в Германию

4 46021
кукурудза
Первый поезд из 1200 тонн кукурузы, вывезенной с территории Украины, разгружен на зерновом терминале в городе Росток на севере Германии.

Как сообщил представитель терминала Якоб Лубиг, поезд из 21 вагона прибыл утром 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Это тестовый поезд. За ним последуют еще четыре", - приводит слова Лубига агентство dpa.

Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом доставлена в Росток через Польшу.

Читайте: 25-е судно вышло "зерновым коридором": везет в Египет кукурузу

Топ комментарии

  • wislen Lem
    Так. Але чого так зразу. Треба з Шольца приклад брати на майбутнє. Танки зранку, кукуруза вечором.
  • 5 копійок
    Німота ******** попкорн.
  • Борис Дородный #318712
    перевалка на границе из за колеи отнимает и время и денежку от прибыли. за 30лет даже ветки ну 2-3 на 100км вглубь страны не удосужились кинуть. Где бы перевалка шла несколькими составами и круглые сутки. Удешевило бы расходы. Всё в сраку и офшоры улетело.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости