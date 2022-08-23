Украинское продовольствие начали экспортировать поездами в Германию

Первый поезд из 1200 тонн кукурузы, вывезенной с территории Украины, разгружен на зерновом терминале в городе Росток на севере Германии.

Как сообщил представитель терминала Якоб Лубиг, поезд из 21 вагона прибыл утром 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Это тестовый поезд. За ним последуют еще четыре", - приводит слова Лубига агентство dpa.

Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом доставлена в Росток через Польшу.

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