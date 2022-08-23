Украина готова провести демилитаризацию Крыма, - Шмыгаль

Украина готова провести демилитаризацию Крыма, потому что из него захватчики совершают обстрелы, что делает военную инфраструктуру полуострова легитимными целями.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время второго саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Крым - это еще и один из центров, откуда производятся обстрелы украинских городов и совершаются убийства украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и всей Европы. В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма и других временно оккупированных территорий Украины", - сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что в Украине не сомневаются, что не за горами тот день, когда российские захватчики уйдут с украинского полуострова, "пока у них есть выбор, в каком формате это сделать".

Шмыгаль подчеркнул, что после деоккупации Крыма будет восстановление и развитие полуострова.