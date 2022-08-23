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США выделят Украине пакет помощи на $3 млрд, - западные СМИ

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Ожидается, что уже 24 августа Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине примерно на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Это самый большой пакет помощи со стороны Вашингтона с начала войны в Украине.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине – на 775 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post

При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    God bless America
  • Вася Невася
    окурок плохо учился,так бы он знал,что совок выстоял благодаря США.Теперь США потопит раху,как и Германию времен второй мировой
  • Deodar Revolution
    США собираются объявить о пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 3 миллиардов долларов, по словам официального представителя США, в среду, которая является Днем независимости страны и исполняется шесть месяцев с начала войны. Этот пакет, о котором впервые сообщило Associated Press, намного больше, чем любой предыдущий пакет США с начала войны. Этот пакет подпадает под действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и будет включать средства противовоздушной обороны Запада, большое количество боеприпасов, а также обучение и техническое обслуживание, сказал чиновник. Дополнительная информация: Поскольку этот пакет является частью USAI, он не будет взят из существующих запасов США. Вместо этого это будут контракты с производителями оружия. Чиновник сказал, что пакет еще не доработан, и детали еще могут измениться. На прошлой неделе США объявили о пакете стоимостью 775 миллионов долларов, который включает боеприпасы HIMARS и 105-мм гаубицы, противотанковые ракеты, средства разминирования и многое другое. Этот пакет поступил через Президентское управление по выборке средств (PDA), что означает, что он будет изъят непосредственно из акций США.
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