США выделят Украине пакет помощи на $3 млрд, - западные СМИ

Ожидается, что уже 24 августа Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине примерно на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Это самый большой пакет помощи со стороны Вашингтона с начала войны в Украине.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине – на 775 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post

При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.