США выделят Украине пакет помощи на $3 млрд, - западные СМИ
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Ожидается, что уже 24 августа Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине примерно на 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Это самый большой пакет помощи со стороны Вашингтона с начала войны в Украине.
Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине – на 775 млн долларов.
При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.