Россия дала принципиальное согласие на миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обещала воздержаться от активных боевых действий, - МИД Франции

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает французское ведомство на официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

Они обсуждали миссию агентства по атомной энергетике при ООН (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

По словам Колонна, Россия дала принципиальное согласие на миссию и обещала удержаться от активных боевых действий.

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В то же время в сообщении не уточняется, согласилась ли РФ на то, что миссия приедет с контролируемой Украиной территории. Ведь официальный Киев категорически против того, чтобы миссия приехала со стороны оккупированной территории.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 августа заявил, что ожидает попасть на АЭС в течение нескольких дней. Ожидается, что миссию возглавит он лично.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

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В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.