Единственная возможная тема переговоров с Россией – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине, - Яценюк
Это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КФБ Арсений Яценюк в интервью с Ватилием Портниковым, информирует Цензор.НЕТ.
Яценюк подчеркнул, что не верит ни в какие переговоры с Путиным, кроме одних: "когда на поле боя Украина победит; когда Запад будет поддерживать Украину точно так же, как он поддерживает сегодня; когда экономические санкции, введенные против России, уже имеют эффект сегодня и будут иметь жесткий эффект завтра и послезавтра; когда Россия ослабнет".
Только тогда, когда Украина возобновит территориальную целостность, возможно, будут какие-то переговоры, подчеркнул он.
"Но и тогда я даже не знаю, о чем переговаривать, кроме одного – репарациях, которые Путин и его режим должны заплатить Украине. Это – единственный предмет переговоров. А все остальное должно проходить в Международном уголовном суде, в котором Владимир Путин, его военные преступники, его режим должны нести ответственность", - подчеркнул Яценюк.