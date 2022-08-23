Нам предлагали, чтобы представители МАГАТЭ ехали на Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма, - Зеленский

Украине предлагали, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на захваченную рашистами Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма.

Об этом сегодня на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Президент заявил, что Украина предложила представителям МАГАТЭ и техническим работникам ООН путь, как приехать в нашу страну, согласно украинскому законодательству – территории Украины.

"Мы знаем, что были, скажем так, предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали: если это произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, согласно нашему законодательству. Мы рады, что все цивилизованные люди нас услышали". И сейчас мы ожидаем их приезда", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина готова создать безопасный коридор, чтобы представители МАГАТЭ поехали в Энергодар.

Зеленский также сообщил, что уже были попытки оккупантов отсоединить ЗАЭС от украинской сети, но "не состоялись". "Верим, что они услышали, что это опасность для всего мира", – сказал президент.

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