Нам предлагали, чтобы представители МАГАТЭ ехали на Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма, - Зеленский
Об этом сегодня на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Президент заявил, что Украина предложила представителям МАГАТЭ и техническим работникам ООН путь, как приехать в нашу страну, согласно украинскому законодательству – территории Украины.
"Мы знаем, что были, скажем так, предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали: если это произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, согласно нашему законодательству. Мы рады, что все цивилизованные люди нас услышали". И сейчас мы ожидаем их приезда", – сказал Зеленский.
Он заявил, что Украина готова создать безопасный коридор, чтобы представители МАГАТЭ поехали в Энергодар.
Зеленский также сообщил, что уже были попытки оккупантов отсоединить ЗАЭС от украинской сети, но "не состоялись". "Верим, что они услышали, что это опасность для всего мира", – сказал президент.