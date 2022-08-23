Зеленский объяснил, почему достаточно эмоционально просит у партнеров военную помощь: "Как только мир устанет от этой войны, это будет большая угроза уничтожения Украины"

Президент Владимир Зеленский заявил, что иногда достаточно эмоционально обращается за военной помощью к тем или иным лидерам западных государств, поскольку видит реальную картину на фронте и как тяжело бывает нашим защитникам.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы государства, некоторые западные лидеры наконец-то осознали, что Украина в войне против России защищает не только украинцев, а весь мир и наши общие ценности. В то же время, он выразил сожаление по поводу того, что это осознание пришло из-за огромного количества жертв среди граждан нашей страны.

"Мы благодарны (международным партнерам. – Ред.) за любую помощь. Нам нужно больше, это правда. Я не жалуюсь на какое-либо государство, я просто иногда совершенно откровенно говорю, понимая детали того, что происходит на том или ином направлении и как там ребятам трудно… Я знаю это в деталях и вижу такие фотографии, которые на ночь не только детям, но и взрослым нельзя показывать. Поэтому иногда я достаточно эмоционально обращаюсь к тем или иным лидерам, иногда это срабатывает", – сказал Зеленский.

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Он выразил надежду, что сейчас никто не устанет от Украины, несмотря на то, что у каждого государства есть свои проблемы и внутренние риски, хотя и допустил возможность такой усталости.

"Но надо четко понимать: как только мир устанет от этой войны, это будет большая угроза всему миру и большая угроза уничтожения Украины", - акцентировал президент.