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23 августа уничтожены 5 тактических беспилотников и вертолет Ка-52 российских оккупантов, - Воздушные силы ВСУ

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армия,вертолет,рф,ка
23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", - также говорится в сообщении.

Читайте также: Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52

Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Особливо приємна, звичано, новина про збитий "анало-говнєтний" Ка-52. Про який каци розповідали, що не гелікоптер, а НЛО, збити неможливо, французька електроніка в кожному на 10 млн євро, а загальна вартість - 50 млн. Ну, танк, який вміє літати, та ще непомітний, та вміє ухилятися від снарядів чи ракет.

    А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
  • Перехватчик
  • wislen Lem
    Молодці. Розхвалений, "не уничтожаемый" Ка-52. Слава ЗСУ.👍👍👍
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