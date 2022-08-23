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Минобороны высмеяло "хлопок" в Белгородской области РФ "из-за жары": "Скоро узнаем, будет ли взрываться от мороза"

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Министерство обороны высмеяло сообщения россиян о том, что у них якобы из-за жары взорвался склад боеприпасов, отметив, что нужно посмотреть, будут ли взрываться из-за мороза.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза. Пять основных причин внезапных взрывов в России это: зима, весна, лето, осень и курение", – заявили в Минобороны.

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Напомним, в Белгородской области России детонировали боеприпасы. Местные власти заявили, что якобы это под солнцем "сработал эффект линзы".

Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Тетяна Тать
    бідні пропагандони на раші
    їх іноді стає майже шкода (насправді - ніт)
    таку пургу нести - і кожен раз вигадувати нову.
    то їм не аеродром детонує а трава горить
    то через спеку снаряди детонують
    то недопалки не там кидають...

    я реально, не знаю, що саме файчить Залужний, але бички кидає - найвищий бал!
    любо-дорого!
    тобто нам - любо
    рашні - дорого
  • Алекс Мышкевич
    еще саранчи и жаб не было
    а когда печенеги с половцами на склады боеприпасов налетят ?
    ужас, ужас, ужас......
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