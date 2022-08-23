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Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозу российских обстрелов, – CNN

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сша,посольство
По данным CNN, Госдепартамент не планирует немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, невзирая на опасения, что Россия активизирует обстрелы украинской территории в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, хотя в ближайшие дни дипломаты предпримут дополнительные меры предосторожности, пока они не собираются покидать Киев.

В то же время он призвал американских граждан покинуть территорию Украины.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни... Посольство США призывает граждан США покинуть Украину немедленно, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - сказал представитель Госдепа.

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Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Right Right #460828
    По посольству то стріляти не будуть, але ж працівники живуть не в посольстві, але вони не ссикуни як 95 квартал
  • wislen Lem
    Бо ніхто не буде стріляти по посольстві.
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