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Худший сценарий войны уже позади, - Резников

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Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией.

Об этом Резникова заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что "худший сценарий" событий в Украине уже позади.

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Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении.

"Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", – заявил Резников.

Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Right Right #460828
    Найгірше почалося 3 роки назад коли нарід голосував по приколу, а повномаштабна війна це наслідки голосування в 19 році
  • Перехватчик
    Олександр Бригинець

    @bryhynets

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    https://twitter.com/bryhynets/status/1561610134215868416 22 авг.

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