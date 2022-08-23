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Россия возобновила продажу бриллиантов, остановленную санкциями, - Bloomberg

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алроса,діаманти
По данным Bloomberg, Россия нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Паника, охватившая в этом году мир бриллиантов, начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня", - говорится в материале агентства.

Отмечается, что сделки по покупке российских бриллиантов преимущественно проходят через индийские банки, которым "становится все более комфортно способствовать транзакциям в валютах, отличных от доллара США". "Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии, утверждает Bloomberg.

На данный момент нет подтверждений того, что подобные финансовые операции каким-то образом нарушают санкции или законодательство, однако во избежание репутационных рисков их стараются не разглашать. "Сделки заключаются тихо - даже по стандартам известной своей закрытостью бриллиантовой индустрии - и "Алроса" прекратила публиковать информацию о продажах или финансовых показателях", - отмечает агентство.

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Российская компания теперь ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 млн долл., что всего на 20-30% меньше, чем до войны, и контролирует треть мирового рынка необработанных бриллиантов.

"Алроса" фактически - государственная компания: федеральное правительство владеет 33% и еще 25% имеют местные власти", - заключает Bloomberg.

Возврат на глобальный рынок такого крупного игрока привел к быстрому снижению цен на необработанные бриллианты.

Автор: Лариса Кононенко

Топ комментарии

  • Player New
    Індійські виродки надіюсь ви від спеки всі там здохнете.
  • Александр Чуднивец #474549
    Індійці мерзенне лайно...
  • dandy NeinRusSchwein
    Це вже не проблема України... Це проблема Заходу, зокрема Америки....

    Що якийсь вошивий москаль і брудний індус, який одночасно сере і п'є воду із "священної" ріки Ганг...роблять із ДЯДІ СЕМА ІДІЙОТА..виставляють санкції Заходу на всесвітнє посміховисько....
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