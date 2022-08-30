Запорожские чиновники Старух, Куртев, Щербина и Некрасова разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко обнародовал информацию о масштабах хищения гуманитарной помощи в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Шевченко отметил: "Итак, по поводу сегодняшних обысков в Запорожье, которые провели детективы НАБУ, можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо"!

Они подозреваются в том, что за эти полгода было разворовано - внимание:

- 22 морских контейнера!!!

– 389 железнодорожных вагонов!!!

– 220 грузовых автомобилей!!!

Вся эта помощь предназначалась для людей, беженцев, переселенцев, а также для военных!!! Суммы, о которых идет речь, – миллионы долларов США!!!

Смотрите также: СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

А теперь знакомьтесь с этими ублюдками:

1. Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

2. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

3. Депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина.

4. Заместитель председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Смотрите, какие они патриоты в фейсбуке – все с флажками… Готовьтесь к тюрьме, гниды!

P.S.: вопрос: а кто же назначил Старуха, руководителем этой преступной группировки, на должность председателя Запорожской ОВА? Ответ: Андрей Ермак – глава Офиса президента Украины. Продолжение следует".

Читайте также: Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ

Впоследствии торговые сети "Сильпо" и "АТБ" выступили с заявлениями, где опровергают причастность к торговле краденной гуманитарной помощью.

В заявлении "Сильпо" отмечается: "Мы обеспокоены и возмущены бездоказательным обвинением в сторону "Сильпо" от агента НАБУ о продаже гуманитарной помощи в Запорожской области. Мы ведь не продаем гуманитарную помощь в "Сильпо", а продаем только то, что официально закупаем по рынковым ценами у поставщиков в Украине и за рубежом.

Соответственно, мы обращаемся к НАБУ за деталями и разъяснениями и готовы всячески содействовать следствию.

Мы полностью согласны, что продажа гуманитарной помощи недопустима в любое время, а тем более во время полномасштабного вторжения России. Поэтому поддерживаем открытость и бдительность в этой сфере. Наша сила в единении, вере в добро и борьбе за справедливость на каждом фронте.

За шесть месяцев с начала большой войны мы договорились с нашими иностранными партнерами о поставках 1 333,7 т гуманитарной помощи, которую в партнерстве с Минсоцполитики и благотворительным фондом за свой счет завезли в Украину и раздали бесплатно гостям в супермаркетах "Сильпо". Мы знаем, сколько сил и ресурсов забирает поиск и логистика гуманитарной помощи, поэтому нам особенно больно от необоснованных обвинений".

В официальном заявлении АТБ сказано: "Корпорация "АТБ" официально заявляет, что распространяемая со стороны одного из агентов НАБУ информация о реализации разворованной в Запорожье гуманитарной продукции через магазины "АТБ" не соответствует действительности. Приведенные в ней тезисы являются непроверенной информацией, что сознательно вводит в заблуждение клиентов и партнеров компании и широкую общественность. Корпорация "АТБ" не имела и не имеет никаких подписанных соглашений по поставкам на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети "АТБ" в регионе. В свою очередь, Корпорация "АТБ" неоднократно сообщала общественность о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и др. Эти товары, как и остальной импорт, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины. За последние месяцы компанией было получено много запросов со стороны правоохранительных органов в рамках уголовных производств относительно вероятной реализации гуманитарной продукции. Также контролирующими органами неоднократно проводились соответствующие проверки в магазинах торговой сети "АТБ" относительно этих подозрений. Никакого факта реализации гуманитарной продукции обнаружено не было. Корпорация "АТБ" жестко осуждает какие-либо действия должностных лиц по присвоению и нецелевому использованию гуманитарной помощи. Считает подобные действия недопустимыми, позорными и недостойными высокого звания гражданина Украины. С другой стороны, корпорация "АТБ" обращается к представителям СМИ и другим лицам с просьбой воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, причиняющей вред деловой репутации компании, своевременно обращаться в пресс-службу компании для получения объективных комментариев.

Группа компании "АТБ" оставляет за собой право использовать все доступные и законные методы защиты чести, достоинства и деловой репутации".