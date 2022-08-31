В Казначействе заявили, что поступлений от конфискации российских активов в Украине не было. О каких 28 млрдах тогда доложили Президенту? – Юрчишин. ДОКУМЕНТ
Об этом в фейсбуке сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"5 августа в своем ежедневном видеообращении Президент отчитался о конфискованных российских активах. Цитирую Владимира Зеленского:
"Провел сегодня совещание по санкционной политике конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов грн, и эта работа продолжается".
С самого начала полномасштабного вторжения я держу на контроле тему передачи российских активов и имущества в нашу государственную казну. И насколько я знаю, российское имущество в Украине до сих пор не конвертировали в миллиарды гривен для нашего бюджета.
Но решил проверить, так ли это. Направил депутатское обращение в Государственную казначейскую службу, чтобы выяснить, сколько на самом деле средств было изъято согласно решению СНБО "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов".
Ответ меня не удивил. В казначействе отчитались о том, что таких поступлений не было. О чем же тогда Президенту доложили чиновники? - написал Юрчишин.
Кроме того, Юрчишин призвал Офис Президента Украины отреагировать и сказать, сколько действительно изъято и о каких 28 миллиардах шла речь 5 августа.