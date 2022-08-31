Зеленского просят обеспечить каждого воина оптическими прицелами и обучать бойцов обращению с ними - петиция
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.
Автор петиции Наталья Дема отмечает важность повышать качественный уровень боевой подготовки и технического снабжения военнослужащих.
"В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем и ночью, а также сохранять такую ценную жизнь бойца", - отметила она.
"Обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, в частности путем установки боковой планки для крепления оптических прицелов (оптико-электронных) ) типа "ласточкин хвост", а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.д.", - подытожила автор петиции.