Новости

Зеленского просят обеспечить каждого воина оптическими прицелами и обучать бойцов обращению с ними - петиция

6 404158
зсу
Воинам необходимы оптические прицелы, поскольку это "дополнительные глаза", которые улучшат видимость цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.

Автор петиции Наталья Дема отмечает важность повышать качественный уровень боевой подготовки и технического снабжения военнослужащих.

"В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем ​​и ночью, а также сохранять такую ценную жизнь бойца", - отметила она.

"Обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, в частности путем установки боковой планки для крепления оптических прицелов (оптико-электронных) ) типа "ласточкин хвост", а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.д.", - подытожила автор петиции.

Читайте: Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Ну вообще то каждому военнослужащему положен автомат. И пофиг - он в рембате в глубоком тылу, он танкист, артиллерист или связист. Подавляющее большинство наших военных вообще орков своими глазами не видело - у них своя важная работа, не связанная с непосредственной стрельбой из ручного оружия по противнику. И вот нахиба им тот коллиматор или оптический прицел? Чтобы каждый раз после чистки и смазки оружия, когда снимается крышка ствольной коробки - заново перепристреливать оружие? Да, безусловно, базовые знания по использованию оптики - стрельба, внесение поправок,пристрелка, уход - все это должно даваться при обучении, и глубина обучения для разных военных специальностей должна быть разная - логично что танкисту и снайперу в оптических прицелах нужно разбираться немного по разному - но выдать каждому по коллиматору - это просто глупость.
  • Igor 1 #498111
    Я солдат. Оптика нужна только снайперам. Вместо оптики нам надо тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили полноприводные , генераторы, радиостанции. Оптику надо постоянно пристреливать.
  • Voc Vox
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости