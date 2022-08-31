Новости

Горбачев был преступником, - Министр обороны Литвы Анушаускас

17 364124
анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что последний лидер Советского союза умерший во вторник Михаил Горбачев был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе и других местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

"Он был преступником, приказавшим о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было. Такие воспоминания, хотя о мертвых говорят или хорошо, или никак. Ну, не в этот раз. Единственный. плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза", – написал Анушаускас в социальной сети Facebook.

Читайте: Умер экс-президент СССР Горбачев

Горбачев умер на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sergh Djager
    Нарешті хтось адекватний висловився про злочинця.
  • Fjall_Raven
    дипломатично ещё и сказано. судьбу параши ожидает судьба совка, а характеристику ***** будут давать в недипломатичных формулировках.
  • Bohdanov Dmytro
    здох - і добре. Земля бетоном
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости