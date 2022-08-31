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Оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре в Мариуполе, а запах "прячут" хлоркой, - Стратком ВСУ

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маріуполь
Оккупанты при так называемой "реконструкции" Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом сообщают местные жители на правах полной анонимности, опасаясь за собственную жизнь:

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании, – ред.), там надо хлорки и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона".

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По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Топ комментарии

  • Aleks Wav
    Не "просравших",а тупо здавших! Ведь там небыло не только ВСУ,а и тероборона не имела НИЧЕГО! Как и на севере. Могли только сделать фигуру из пальцев и сказать " пиф-паф!".
    А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
    Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
    А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
  • 5 копійок
    Немає там ніякого списку. Просрав Буратіна. Все інше похідне від цього.
  • Alex Smith #322835
    Спасибо зелупам,что сдали весь юг кацапью. Надеюсь эту предательскую зелёную падаль повесят после победы.
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