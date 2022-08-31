Артиллерийское подразделение ВМС уничтожило вражеский танк

30 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам и уничтожили вражеский танк на одном из участков фронта.