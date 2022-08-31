Новости

Артиллерийское подразделение ВМС уничтожило вражеский танк

4 18617
танк,знищення
30 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам и уничтожили вражеский танк на одном из участков фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВСУ.

"30 августа, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок устойчиво и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожен вражеский танк", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки. ВИДЕО

Указывается, что окончательные потери врага уточняются.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Красунчики, бережи вас Господь
  • 5050
    ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка Джерело:
  • Євген Дусик
    "російськиХ окупантаХ" - ви вже забрали своїми кацапізмами...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости