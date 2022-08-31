Артиллерийское подразделение ВМС уничтожило вражеский танк
4 18617
30 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам и уничтожили вражеский танк на одном из участков фронта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВСУ.
"30 августа, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок устойчиво и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожен вражеский танк", - говорится в сообщении.
Указывается, что окончательные потери врага уточняются.