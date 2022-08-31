В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать логистику оккупантов на юге.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, понтонные переправы оккупантов это "лего-конструктор".

"Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методически дырявить", - пояснила Гуменюк.

Также Гуменюк прокомментировала заявление Минобороны России, в которых оккупанты заявили, что контрнаступление ВСУ на юге "с треском провалилось".

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наше, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец-то все покажет время и наша выдержка", - сказала она.

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