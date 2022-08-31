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В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел

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Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать логистику оккупантов на юге.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, понтонные переправы оккупантов это "лего-конструктор".

"Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методически дырявить", - пояснила Гуменюк.

Также Гуменюк прокомментировала заявление Минобороны России, в которых оккупанты заявили, что контрнаступление ВСУ на юге "с треском провалилось".

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наше, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец-то все покажет время и наша выдержка", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко #371210
    и о прекрасном )))
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    https://t.me/FastFocus/30391

    Telegram-каналы пишут, что в Олешках Херсонской области нанесён удар по колонне ВС РФ, которая шла на подмогу российским военным на правом берегу Днепра.
  • Alex Tom
    А Генштаб і не заявляв про контрнаступ. Заяви про контрнаступ розігнали блогери та базікали в ютубі та соц мережах.
  • Юрий Педаченко
    https://youtu.be/1xdwDjMiMx0 Батальон чеченских добровольцев имени Мансура (антикадыровцы в Архангельском. Контратака как минимум была. И судя по тому, что несколько сел освободили успешная. А конашенкову верить себя не уважать
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