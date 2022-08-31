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Делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - СМИ (обновлено). ВИДЕО

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магате
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна проинспектировать захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС, уже прибыла в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пишет издание со ссылкой на AFP и Reuters, миссия прибыла в город примерно на 20 автомобилях, в том числе на скорой помощи. Конвой стартовал в Киеве ранним утром по немецкому времени.

"В Запорожье группа экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси, "насколько это возможно стабилизировать ее", - добавляет издание.

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"Сегодня, 31 августа 2022 около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", - впоследствии подтвердили в ГП "Энергоатом", опубликовав видео приезда миссии.

На видеокадрах видна колонна автомобилей представителей МАГАТЭ, которая состоит из нескольких машин. Транспортные средства въезжают на территорию помещения, расположенного в Запорожье.

Топ комментарии

  • Анатолий К #427424
    звичайно кожну персону погоджували на московії. Але маємо те, що маємо. Потрібно було нашим дермакам і Боневтікам не здавати південь і не підбиралиб московити нам туди делегації.
  • Николай Нестор Нагорняк
    Довго запрягали, тепер будуть блукати навколо Запоріжжя - комісія МАГАТЕ, склад якої підібрали в Кремлі?
  • Bohdanov Dmytro
    могли б поїхати через Нікополь, потім би човнами переплили на той берег (бажано на веслах). Там багато чого б цікавого побачили
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