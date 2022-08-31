Кулеба после встречи с Боррелем: "Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины"
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Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге.
Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Жозеп продемонстрировал решительное лидерство с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины", – рассказал Кулеба.