Кулеба после встречи с Боррелем: "Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины"

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге.

Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Жозеп продемонстрировал решительное лидерство с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины", – рассказал Кулеба.

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