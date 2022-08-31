Моравецкий о визах россиянам: "Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию"

В Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию или другие страны мира с туристической целью. Сегодня Россия является варварским агрессором, который убивает мирное население и совершает ужасные преступления в Украине. Преступления геноцида. Потому российские активы должны быть конфискованы, об этом я также говорил нашим друзьям из Евросоюза, и россияне не должны получать негуманитарные визы", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с другими лидерами ЕС, и выразил надежду, что в Западной Европе все больше будут осознавать важность этого вопроса.

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"Надеюсь, что этот постулат также будет принят (в ЕС – ред.)", - отметил премьер-министр Польши.

В Копенгагене Моравецкий принял участие во встрече с главами правительств Дании, Эстонии, Финляндии и Латвии и президентом Литвы. Главной темой переговоров стало укрепление сотрудничества по энергетической безопасности в регионе Балтийского моря.