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МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - Гросси

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МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.

Ранее НАЭК "Энергоатом", в состав которой входит ЗАЭС, сообщила, что по состоянию на 18:00 четверга Гросси покинул станцию. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

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По данным "Энергоатома", на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. "Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – отметили в НАЭК.

Миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими войсками ЗАЭС 1 сентября, приблизительно после 14:00. По заявлениям оккупационных властей, покинувшие станцию эксперты МАГАТЭ "должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00".

Топ комментарии

  • Николай Николаевич b96f438b
    Це як обеесє на Домбасі. Надовго і безрезультатно.
  • Алексей 52009491
    Ничего позитивного.Этим они " узаконят" присутствие окупантов." Вот,смотрите,здесь МАГАТЭ!" " Впереди МАГАТЭ, а мы за их спиной.И пусть только попробуют стрелять"
  • Вася Шевченко f77d76ba
    аби на краще...
    чомусь не віриться що русня так просто скинула свої козирі...
    щось має статися... жахливе і підступне, як всі дії русні
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