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Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники

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Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники
Министерство обороны Украины призывает жителей оккупированного Крыма сообщать о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Поможем нашим защитникам освободить украинский полуостров от российских захватчиков. Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и о перемещении оккупантов и вражеской техники в чат-бот Минцифры - https://t.me/evorog_bot.

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Какая информация необходима:

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 01 пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 02 адреса проживания руководящего состава российских войск;

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 03 геолокации и маршруты передвижения военной техники;

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 04 данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (их адреса проживания, ФИО, должности и помощь врагу).

Помните о безопасности. Будьте очень осторожны, когда снимаете оккупантов, и удаляйте переписку в чат-боте "єВорог". Больше заявок в "єВорог" - больше хлопков в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!

Чат-бот "єВорог" создан Министерством цифровой трансформации Украины и существует только в Telegram. С его помощью можно сообщить об оккупантах, коллаборантах, российских убийцах на Киевщине и взрывоопасных предметах, которые оставили оккупанты", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    (KNO₃+S+C)*25%
    @olybass25
    ·
    21 год
    На дитину в Україні виплачують 860 грн на місяць. На полоненого орка влада виділяє 3000 грн на місяць. За кого ця влада?
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Ага, ось вони в чергу вишикувались, щоб повідомити.
  • IgorYakovlevich
    Ну вот и посмотрим, сколько там наших.
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