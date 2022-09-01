Две девочки 9 и 18 лет отравились грибами в Киевской области, - Нацполиция

В Киевской области от отравления грибами умерла 18-летняя местная жительница и ее 9-летняя сестра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Смертельное отравление грибами. Умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра. Накануне Екатерина и ее жених собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин, и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали", - рассказал Небитов.

По его словам, спасти жизнь девушек медикам не удалось.

В полиции призывают граждан к осторожности во время грибного сезона.

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