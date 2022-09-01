Новости

Две девочки 9 и 18 лет отравились грибами в Киевской области, - Нацполиция

6 69672
Две девочки 9 и 18 лет отравились грибами в Киевской области, - Нацполиция
В Киевской области от отравления грибами умерла 18-летняя местная жительница и ее 9-летняя сестра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Смертельное отравление грибами. Умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра. Накануне Екатерина и ее жених собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин, и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали", - рассказал Небитов.

По его словам, спасти жизнь девушек медикам не удалось.

В полиции призывают граждан к осторожности во время грибного сезона.

Читайте также: На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • irenka ko
    Якщо померли, то скоріше за все - це бліда поганка, від неї вірна смерть.
  • Krotow
    Где то про такое уже читал. Мда, ела бы сама, назвал бы это естественным отбором. А так это уже криминал. И пох, сколько ей лет. Мне тоже грибы нравится и сам их собираю. Но те, которых не знаю, точно не беру и другим не разрешаю брать.
  • IgorYakovlevich
    Щкода, що не написали, якими грибами отруїлись. Я читав, що навіть їстівні гриби можуть стати отруйними, якщо виросли білч шосе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости