Две девочки 9 и 18 лет отравились грибами в Киевской области, - Нацполиция
6 69672
В Киевской области от отравления грибами умерла 18-летняя местная жительница и ее 9-летняя сестра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке начальник управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Смертельное отравление грибами. Умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра. Накануне Екатерина и ее жених собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин, и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали", - рассказал Небитов.
По его словам, спасти жизнь девушек медикам не удалось.
В полиции призывают граждан к осторожности во время грибного сезона.