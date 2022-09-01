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Венгрию считают в ЕС "троянским конем" России, - Politico

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Венгрию считают в ЕС "троянским конем" России, - Politico
Венгрия поддерживает пророссийские идеи и в войне, развязанной Россией против Украины, склоняется на сторону Кремля. Поэтому Будапешт считают "троянским конем" Москвы в Европе.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания в европейских политических кругах заявляют, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в вопросе российско-украинской войны. Он заявляет, что Запад "должен сосредоточиться не на победе, а на переговорах о мире".

Европейские чиновники считают, что Будапешт заботится только о собственных интересах. Учитывая, что за последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция Орбана "ближе к Кремлю, чем к Киеву".

По словам собеседников Politico, Орбану нужно финансировать свою "щедрую социальную политику", жертвуя европейской безопасностью. В то же время в политических кругах ЕС считают, что правительство Венгрии ведет себя "как российский и китайский троянский конь".

Однако такая политика Орбана все больше изолирует Венгрию в Европе. К примеру, Польша, которая была до недавнего времени тесным партнером, теперь осуждает своего соседа.

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Топ комментарии

  • Amber
    Угорщина не має права бути членом ЄС !

    Це продажні , прокремлівські холуі , яким місце в тайожному союзі !
  • Alex Sav 8157c114
    мадярскі *****- Водичка точно казав-погано ти брат мадярів знаешь
  • Злий Грицько
    ****** це ті ж кацапи які в свій час перекочували з південного уралу то поволжжя, вигнали корінне населення в гори, а самі тепер живуть на їх територіях. Це та сама кацапсяча орда.
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