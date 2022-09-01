Венгрию считают в ЕС "троянским конем" России, - Politico

Венгрия поддерживает пророссийские идеи и в войне, развязанной Россией против Украины, склоняется на сторону Кремля. Поэтому Будапешт считают "троянским конем" Москвы в Европе.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания в европейских политических кругах заявляют, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в вопросе российско-украинской войны. Он заявляет, что Запад "должен сосредоточиться не на победе, а на переговорах о мире".

Европейские чиновники считают, что Будапешт заботится только о собственных интересах. Учитывая, что за последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция Орбана "ближе к Кремлю, чем к Киеву".

По словам собеседников Politico, Орбану нужно финансировать свою "щедрую социальную политику", жертвуя европейской безопасностью. В то же время в политических кругах ЕС считают, что правительство Венгрии ведет себя "как российский и китайский троянский конь".

Однако такая политика Орбана все больше изолирует Венгрию в Европе. К примеру, Польша, которая была до недавнего времени тесным партнером, теперь осуждает своего соседа.

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