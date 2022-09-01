В Херсоне предателями стали трое директоров школ и 10 заведующих детскими садиками, - мэрия

В Херсоне коллаборантами стали трое директоров школ и десять руководителей детсадов, но среди педагогов этих учреждений есть те, которые категорически не согласны сотрудничать с оккупантами.

Об этом Укринформу рассказала временно исполняющая полномочия Херсонского городского головы Галина Луговая, передает Цензор.НЕТ.

"171 образовательное учреждение в Херсоне. На сегодня у нас пошли на сотрудничество три директора школы, но это не говорит о педагогическом составе учреждений – учителя оказывают сопротивление даже в тех школах, где директора согласились на сотрудничество с врагом. И десять заведующих детских садов, которые согласились на сотрудничество (с врагом – ред.), но и здесь среди педагогических работников есть те, которые категорически не согласны сотрудничать с оккупантами", - говорит Луговая.

Она пояснила, что учителя, не сотрудничающие с оккупантами и находящиеся дома – "на простое", получают заработную плату. Соответственно, у захватчиков дефицит учителей, кадров катастрофический. "У них один их "директор" будет "возглавлять", например, три школы – №7, 36 и 32", – говорит Луговая.

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Что касается организации обучения школьников в украинской школе, то, как сообщила Луговая, все вопросы согласовываются с родителями учеников. При этом дети, которые сейчас находятся на захваченной территории, учитывая фактор безопасности, перешли именно на семейную форму обучения, отметила Луговая.

Дистанционная форма предлагается тем участникам учебного процесса, которые выехали из оккупации в другие области страны – эту форму обучения организовали 35 директоров школ, которые находятся на подконтрольной территории.