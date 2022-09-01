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Министр обороны Швеции Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи для Украины, - Резников

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Министр обороны Швеции Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи для Украины, - Резников
Министр обороны Швеции Петер Хультквист подтвердил новости о новом пакете военной помощи из Швеции, важные инструменты будут отправлены военным на передовую,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Отличные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, министр обороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня во время видеоконференции. Некоторые важные и ценные инструменты будут предоставлены нашим войскам на передовой. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам… как это делают старые друзья!" - написал Резников.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Archers! И побольше! please....
  • Валдис Унар
    Спс Швеции за AT4,RBS70,Carl Gustaf и многое другое.
  • Maxim Ak-Murza
    Сколько смогут - все згодится, лишним не будет. Просто я большой фанат этих Шведских САУшек.
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