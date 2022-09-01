Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко
Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, который состоялся по результатам их встречи в Национальном музее Украины во Второй мировой войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Досье объекта на финальном этапе. Я рад, что мы получили уверения от руководства ЮНЕСКО, что наше представление будет рассмотрено немедленно. Я думаю, что даже не в этом месяце, а буквально на днях этот вопрос будет решен", - сказал он.
По словам Ткаченко, к разработке досье культурного объекта были привлечены украинские эксперты и их итальянские коллеги, одновременно инициативу Украины поддержали в ЮНЕСКО, в частности, генеральный директор Одри Азуле.
Руководитель МКИП подчеркнул, что внесение исторического центра Одессы в перечень ЮНЕСКО является символическим шагом, призванным напомнить России, что мир с Украиной.
"Безусловно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в определенной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. Россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", - подчеркнул он.
О своей широкой поддержке Украины в "одесском вопросе" заявил вице-президент Схинас, отметив, что город основали его соотечественники - греки.