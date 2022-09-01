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Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко

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Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко
Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, который состоялся по результатам их встречи в Национальном музее Украины во Второй мировой войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Досье объекта на финальном этапе. Я рад, что мы получили уверения от руководства ЮНЕСКО, что наше представление будет рассмотрено немедленно. Я думаю, что даже не в этом месяце, а буквально на днях этот вопрос будет решен", - сказал он.

По словам Ткаченко, к разработке досье культурного объекта были привлечены украинские эксперты и их итальянские коллеги, одновременно инициативу Украины поддержали в ЮНЕСКО, в частности, генеральный директор Одри Азуле.

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Руководитель МКИП подчеркнул, что внесение исторического центра Одессы в перечень ЮНЕСКО является символическим шагом, призванным напомнить России, что мир с Украиной.

"Безусловно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в определенной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. Россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", - подчеркнул он.

О своей широкой поддержке Украины в "одесском вопросе" заявил вице-президент Схинас, отметив, что город основали его соотечественники - греки.

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Топ комментарии

  • Валерий Викторович 053e9aad
    ух ты , как быстро, этот вопрос висел в воздухе лет 5 , но как только катьку решили сносить сразу включили юнеско, вот вам и не подкупная организация.
  • Sophia-Maria Duglass
    Министр пророссийской культуры в Украине пытается спасти Екатерину ( видимо кацапы бабок пообещали)
  • Sophia-Maria Duglass
    Це місто заснували кельти 2500 тому назад,потом грекі, потом был Витос , потом турки со своей Хаджибеем ( лиман до сих пор так даётся), потім запорожці і тількі 200 років назад туда приперлась Катерина .

    і що - раді цього їй памьятнк ставити ? На пьедестал треба поставити Кельтів
    Leonid Buryak 79d9472f

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    Реєстрація: 24.08.2022
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