Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней, - Ткаченко

Вопрос о внесении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО будет решен в течение нескольких дней.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, который состоялся по результатам их встречи в Национальном музее Украины во Второй мировой войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Досье объекта на финальном этапе. Я рад, что мы получили уверения от руководства ЮНЕСКО, что наше представление будет рассмотрено немедленно. Я думаю, что даже не в этом месяце, а буквально на днях этот вопрос будет решен", - сказал он.

По словам Ткаченко, к разработке досье культурного объекта были привлечены украинские эксперты и их итальянские коллеги, одновременно инициативу Украины поддержали в ЮНЕСКО, в частности, генеральный директор Одри Азуле.

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Руководитель МКИП подчеркнул, что внесение исторического центра Одессы в перечень ЮНЕСКО является символическим шагом, призванным напомнить России, что мир с Украиной.

"Безусловно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в определенной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. Россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", - подчеркнул он.

О своей широкой поддержке Украины в "одесском вопросе" заявил вице-президент Схинас, отметив, что город основали его соотечественники - греки.

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