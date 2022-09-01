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Литва предлагает обезопасить Запорожскую АЭС полицией ООН

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Литва предлагает обезопасить Запорожскую АЭС полицией ООН
Литва призвала международное сообщество поддержать создание постоянной миссии экспертов МАГАТЭ и полицейских ООН на территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Пауласкас, возглавляющий делегацию страны на саммите глав правоохранительных органов ООН (UNCOPS), сообщает литовский МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Литва выступает за создание долгосрочной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, а поддержать физическую безопасность членов миссии могла бы помочь полиция ООН", - заявил Пауласкас.

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Он подчеркнул, что Литва готова принять активное участие в такой миссии и отправит в ее состав своих правоохранителей. "Хотя война в Украине для некоторых стран может казаться далекой, ядерные инциденты игнорируют государственные границы. Российские силы контролируют и используют для военных нужд одну из четырех украинских АЭС. Ядерный инцидент на ней будет представлять угрозу даже для самых отдаленных государств мира", - отметил заместитель генерального комиссара полиции Литвы.

В литовском МИД добавили, что во время участия в саммите делегация страны провела встречу с руководством полиции ООН, обсудив с ним российскую агрессию в Украине.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    или даже любой другой организацией.. в которой бы не смердело руцкимдухом
  • Aleksiey Ykropovich
    ЄС та ООН таке не роблять. Ти рюззькаГаварящій сплутав цивілізованих людей з дикими орками - рашистами.
    P. S. путин-*****.
    Кацап- раб *********** на швабре.
  • Igor Abolinsh
    Спасибо, конечно, но ЛИТОВЦЫ, а не латыши!
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