Члены миссии МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС 3-4 дня, Украина рассчитывает на рекомендации по демилитаризации станции, - Галущенко

Ключевым моментом в деятельности миссии МАГАТЭ на оккупированной войсками РФ ЗАЭС будет работа той ее части, которая осталась на станции и продолжит свое пребывание на протяжении 3-4 дней.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевой будет работа той части миссии, которая осталась. Планируется, что она пробудет там три, возможно, четыре дня. По факту они должны каждый день интенсивно работать и предоставить более расширенную информацию по тому перечню, который мы обсудили накануне", – сказал министр.

При этом Галущенко отметил, что, возможно, некоторые представители МАГАТЭ до двух человек могут там находиться постоянно. "Но для нас в этом контексте важнее, чтобы станция была возвращена под контроль Украины", – добавил он.

По словам главы Минэнерго, оставшиеся представители миссии имеют детальный перечень вопросов, которые они должны изучить. "Общение с персоналом – это очень важная вещь. Нам очень хотелось бы, чтобы это было сделано без давления со стороны оккупантов. Мы обсудили с Гросси, что это важно, чтобы такие вещи проговаривались тет-а-тет", – пояснил министр.

Он также рассказал, что сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым он уже пообщался после его возвращения на контролируемую Украиной территорию, пробыл на станции около двух часов.

"За это время невозможно получить необходимый объем информации, но Гросси и не говорит о том, что он это сделал. Он интенсивно использовал это время, побывал в машзале, увидел военную технику, которую россияне пытались выдать за технику для химзащиты", – описал ситуацию Галущенко.

Читайте также: МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - Гросси

Что касается его ожиданий от миссии, то глава Минэнерго отметил: "Важен сам факт, что эта миссия состоялась. Тем более - по инициативе Украины и несмотря на все действия оккупантов, направленные на ее срыв".

По его словам, МАГАТЭ не может освободить станцию с оружием в руках, но важно, чтобы они заявили о необходимости ее демилитаризации. "Безусловно, мы хотим, чтобы в отчете была заявлена необходимость деокупации для реализации всех рекомендаций, и хотим получить реальную оценку ситуации", – подчеркнул министр энергетики.

При этом он отметил, что важной будет следующая неделя, поскольку Россия в очередной раз собирает Совет безопасности ООН по вопросу ЗАЭС в следующий вторник, и там будет выступать Гросси.

Читайте также: 5-й энергоблок Запорожской АЭС отключился из-за российских обстрелов