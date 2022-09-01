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"Это был цирк", - работник ЗАЭС рассказал, как российские оккупанты приняли миссию МАГАТЭ

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"Это был цирк", - работник ЗАЭС рассказал, как российские оккупанты приняли миссию МАГАТЭ
Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".

Об этом Суспільному на условиях анонимности сказал сотрудник ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - рассказал сотрудник ЗАЭС.

По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.

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После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Цирк был 21.04.2019. Но дебилы продолжают в него ходить...
  • Ан Мур
    легше стане, коли ви всі, 73/43%зебіли дасте собі звіт, що ви наробили і обов'язково покаєтесь. Тоді хоч якась надія буде, що ху#ні такої (хоча би половина з вас) більше не зробите.
  • Слава Шустрий
    Не покаються вони . Сьогодні з двома такими спілкувався , добила мене фраза : "добре що вас порохоботів тільки 15 % , а то б Україну ще у 2014 здали " (( ці засранці і досі свято вірять що ними обраний пісюнограй - месія , а вони при ньому янголи спасителі (( Безкінечну мантру про бізнес на крові зумів зупинити лише відповіддю що і єрмачиного брата убив (( .
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