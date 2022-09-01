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Зеленский создал военные администрации в четырех городах Донецкой области

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Зеленский создал военные администрации в четырех городах Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в четырех городах Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области, Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области; Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области; Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района", – сказано в указе.

В нем отмечается, что Генштаб ВСУ и Донецкая ОВА должны осуществить все необходимые меры, связанные с образованием указанных военных администраций.

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