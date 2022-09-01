Миссию МАГАТЭ сопровождали независимые СМИ, но российские оккупанты их не пустили, - Галущенко

Миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию сопровождали представители независимых СМИ, но россияне их не пустили на оккупированную территорию.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень хотели, чтобы в этой миссии были независимые журналисты мировых и украинских медиа. И в колонне было два автобуса, в которых находились представители независимых СМИ. Потому что понимали, какие СМИ будут на месте и какую риторику они будут пропагандировать. Но к сожалению, когда колонна прошла последний украинский блокпост, россияне развернули эти два автобуса с независимыми СМИ", - сказал он.

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Галущенко отметил, что не может подтвердить пребывание независимых СМИ непосредственно во время миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По его словам, если они там и были, то попали на территорию станции не с территории Украины.