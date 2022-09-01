Россия должна избавиться от колоний, они уже начинают шататься, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия должна избавиться от колоний, захваченных в 19-20 веках, и что они уже "начинают шататься".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью.

Он отметил: "Должна произойти очень простая вещь. Российская Федерация должна избавиться от тех колоний, которые она захватила в 19-20 веках…"

Нам нужно понимать, что Россия – одна из немногих стран, которые в 21 веке имеют колонии. Ибо эти колонии, которые они в свое время захватили, – они забрали у людей язык, традиции, они забрали у них культуру, они колонизировали. Там же огромное количество – это колонии РФ… Их нужно освободить, чтобы эти народы стали свободными. И тогда уже будет совсем другая ситуация. Тогда мы увидим, сколько России".

Данилов также заявил, что Ичкерия и Татарстан – это точно не Россия.

"У нас есть исследования, где четко понятен перечень тех территорий, которые к России не имеют никакого отношения и не хотят иметь… Почему они безумствуют? Они уже начинают потихоньку шататься и шататься", – сказал секретарь СНБО.

"Пусть каждый думает о своем доме, мы же не будем о них думать. Наша задача – сделать так, чтобы желание у россиян сунуть нос в нашу страну, как у Буратино, исчезло раз и навсегда. Это наша миссия", – добавил он.

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