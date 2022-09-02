Новости • Война

Зеленский отменил указы о создании Трехсторонней контактной группы

12 18538
Зеленский отменил указы о создании Трехсторонней контактной группы
Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о создании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ №621/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Документом, в частности, признан утратившим силу указ президента от 5 мая 2020 года № 167/2020 и указы, которыми вносились изменения в него, которым была создана украинская делегация в ТКГ и утвержден персональный состав.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины действовала как платформа по реализации решений Нормандского формата. В нее входили уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ.

Читайте также: "Признав "ЛДНР"" Россия сознательно вышла из Минских договоренностей, - делегация Украины в ТКГ

Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Бо тепер створена на постійній основі двостороння. В Туреччині. Без наший західних партнерів. Тільки зельониє і кацапи. Без свідків. І представляють многострадальну Україну титуловані дипломати з гігантським міжнародним досвідом Єрмак і Арахамія.
  • Юрій Яцуляк
    А як же консультативна місія з терористами?
  • Иван Шумейко
    И что Зеленский уже не хочет встать на колени и заглянуть в глаза Путину? Ведь об этом он так мечтал. А может еще ращвести войска,отвести от линии фронта с укрепленных позиций,перестать стрелять,договорится посредине,разминировать полосы и мосты,пожарить шашлыки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости