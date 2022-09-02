Зеленский отменил указы о создании Трехсторонней контактной группы

Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о создании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ №621/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Документом, в частности, признан утратившим силу указ президента от 5 мая 2020 года № 167/2020 и указы, которыми вносились изменения в него, которым была создана украинская делегация в ТКГ и утвержден персональный состав.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины действовала как платформа по реализации решений Нормандского формата. В нее входили уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ.

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