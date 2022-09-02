Отключение Запорожской АЭС не снизит ядерную угрозу, - Галущенко
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Отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит потенциальную ядерную угрозу.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если станция (ЗАЭС. – Ред.) не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки и в хранилище отработанного ядерного топлива. То пока там есть ядерный материал - есть ядерная опасность", - подчеркнул министр.
Галущенко отметил, что выдает ли станция энергию в сеть или не выдает на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности.