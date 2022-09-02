Новости

МИД Молдовы вызывает представителя России после угроз Лаврова "защитить русскоязычных"

10 16053
МИД Молдовы вызывает представителя России после угроз Лаврова "защитить русскоязычных"
В министерстве иностранных дел Молдовы ответили на заявление главы МИД РФ Лаврова о готовности москвы "защищать русскоязычное население" в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий разместил в Твиттере спикер МИД Молдовы Даниэль Воде.

"По-прежнему Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно размещенные на нашей территории. Любые предположения о другом подходе безосновательны", - написал он.

Читайте также: Лавров снова повторил угрозы Молдове. В МИД Украины напомнили, что именно это предшествовало полномасштабному вторжению РФ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Autorare Autorare
    Як показала оеальність бути повністю відданим мирному діалогові з кацапами є помилковим, від того коняга і починає бикувати, а от якщоб ви влупили і вибили їх з приднісровя тодіб коняка проковтнула і почала поважати вас
  • Roman Skripnik
    Какой мирное урегилирование Приднестровского вопроса. Молдоване. Ау. У вас больше не будет шансов, если сейчас не начнете выгонят руцких фашистов, брехуном и просто тварей
  • Остап Покотило
    С Лавровым разговаривать всеравно что с мумией
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости