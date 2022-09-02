Мужчинам пока не дают возможности уехать за границу под залог.

Власти пока решили отложить введение возможности для военнообязанных мужчин уехать за границу под залог. Новация должна была заработать с 1 сентября.

Об этом сообщил"слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подписание постановления о введении возможности уехать за границу, оставив залог в 200 тыс. грн, отложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Гетманцев поддерживает решение премьера. "Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без соответствующих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности", – пишет он.

Читайте также: С 1 сентября заработает программа "єВідрядження", которая позволит военнообязанным украинцам выезжать за границу под залог

Напомним, с 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

Воспользоваться такой услугой могли бы ФЛП и юридические лица частной формы собственности.