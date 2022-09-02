Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 сентября потери личного состава противника составляют около 48 700 человек.