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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 сентября потери личного состава противника составляют около 48 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 48700 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2009 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 4366 (+21) ед,

артиллерийских систем - 1126 (+11) ед,

РСЗО - 289 (+2) ед,

средств ПВО - 153 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 205 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),

крылатых ракет  - 198 (+2),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,

специальной техники - 105 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Танчики перевалили за 2 тысячи!
    Браво! Бис!
  • Украинский Офицер в отставке
    Ще 1000 танків і вони видихнуться повністю. Особового складу має бути знищено 100000. Далі росія не потягне. Навіть оборонятися буде важко їй. Літаків треба добити до 300 і це буде вже критичний показник, а гелікоптери до 275 або хоча б до 250. Україна має витримати удари 5000 крилатих і балістичних ракет. Бронетехніки має бути знищено 7500. Далі армія рф стане схожою на наполеонівську після Москви. Думаю до квітня 2023 року так і буде. Досягнемо таких показників.
  • Nikolay Sotnikov b10850d7
    УРА! Є 2000 ЛАЙНОТАНКІВ! СЛАВА ЗСУ!!!
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