Россияне бомбили Николаевщину фугасными 500-килограммовыми авиабомбами. Ранен человек, - ОВА

Российские захватчики в течение суток обстреливали громады Николаевской области. Зафиксировано разрушение, один человек ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

Как сообщает ОК "Південь", вчера, 1 сентября, враг осуществил бомбардировку фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранен один человек.

"В течение дня, 1 сентября, враг обстреливал пос. Любомировка, п. Терновые Поды, п. Центральное, с. Вавилово Шевченковской громады. О повреждениях и пострадавших информация уточняется. Также в 22:05 было обстреляно из артиллерии с. Зеленый Гай. В результате чего произошло возгорание трех жилых домов, предварительно без пострадавших.

Ночью, 1 сентября, в 23.45 враг обстрелял с. Новониколаевка Первомайской общины. Частично разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В полночь, 2 сентября, в 00:01 произошел вражеский обстрел окрестности с. Константиновка Первомайской громады. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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В Баштанском районе по информации ОК "Південь", вчера, 1 сентября, враг выпустил ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде, которую Силы противовоздушной обороны уничтожили.

"Также за прошедшие сутки были обстрелы прилегающих территорий пгт Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Ночью, 1 сентября, около 23:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Попадания были по открытым территориям и по уже разрушенному жилому дому. Пострадавших нет", - добавили в ОВА.