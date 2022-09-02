Петербургские чиновники приходили в приют предлагать бездомным подписать контракт на военную службу
Об этом рассказали в благотворительной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
"Предлагал разложить листовки о том, что зовут людей на службу по контракту. Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", - сказал представитель "Ночлежки".
Как отмечается, визит чиновников был 17 августа. Не позволив поговорить с бездомными, дежурный приюта попросил чиновников обратиться к руководству фонда.
После этого чиновники написали на электронную почту организации, чтобы раздать листовки о службе в армии бездомным.
Администрация Фрунзенского района Петербурга подтвердила, что ее представители приходили в шелтер. Чиновники говорят, что руководство не давало распоряжений идти в "Ночлежку" – это личная инициатива сотрудников администрации. А главная цель визита – "донести информацию о службе по контракту до всех, кто может".
По словам пиарспециалиста "Ночлежки" Татьяны Баженовой, фонд не может быть посредником при распространении листовок, призывающих подписать контракт на военную службу.